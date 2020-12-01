Ташкент, , 12:04 — REGNUM По состоянию на 1 ноября 2020 года в Узбекистане было зарегистрировано 81 502 промышленных предприятия, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает агентство «Дунё».

В Ташкенте находится 15 617 промышленных предприятий, в Ферганской области — 8705, в Ташкентской области — 8552, Андижанской области — 8291. В структуре экспорта на промышленные предприятия приходится 17,6%. Количество субъектов-экспортов во всех отраслях экономики Узбекистана составило 5608.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября в Узбекистане зарегистрировано 8953 организации в сфере здравоохранения, что на 19% больше, чем годом ранее.

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