Москва, , 12:07 — REGNUM Доля компании «Газпром» на европейском рынке газа выросла до 34% за счёт доли, приходившейся на сжиженный природный газ. Об этом заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников заявил в ходе телефонной конференции.

Он пояснил, что низкая себестоимость добычи и транспортировки газа, а также сбалансированный портфель долгосрочных контрактов позволилb компании на 20% нарастить экспорт газа в третьем квартале текущего года. При этом Газпром заместил выпавшие объемы СПГ.

Доля Газпрома на европейском рынке газа в третьем квартале выросла до 34%. Положительная динамика ожидается и в четвёртом квартале текущего года, и в следующем году, сказал Фиников.

В отчёте Газпрома за второй квартал 2020 года по стандартам РСБУ было указано, что за период с апреля по июнь доля российского газа на европейском рынке снизилась до 27,8%. По этому показателю Газпром всё равно обходит всех конкурентов. В 2018 году компания занимала 36,6% указанного рынка.