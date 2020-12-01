Томск, , 12:00 — REGNUM Томск и Улан-Удэ впервые свяжет прямой авиарейс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, Росавиация включила в перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2021 год направление Томск —Улан-Удэ.

Отмечается, что это стало возможным благодаря решению глав обеих регионов о софинансировании маршрута из региональных бюджетов.

«На эти цели Томская область и Республика Бурятия выделили из своих бюджетов по 10,5 млн рублей. При этом субсидия из федерального бюджета составит более 37 млн рублей», — отметили в администрации.

Полёты будут осуществляться раз в неделю самолётами авиакомпании «Ред Вингз». Стоимость перелёта будет составлять 8055 рублей. Одними из основных покупаталей авиабилетов на новом маршруте могут стать бурятские студенты, обучающиеся в вузах Томска.

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