Москва, , 11:57 — REGNUM К концу 2020 года в России объем всей просроченной задолженности по автокредитам снизится, в том числе за счет продажи и списания банками проблемных долгов. Об этом ИА REGNUM 1 декабря заявил генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

«Объем ранней просроченной задолженности по автокредитам увеличился в октябре за счет значительных объемов выдачи автокредитов в предыдущие месяцы, — сказал Лагуткин. — Начиная с июня текущего года, объем выдаваемых автокредитов находится на уровне 60−70 млрд рублей, что превышает показатели традиционно высокого сезона — декабря 2019 года. При этом доля ранней просроченной задолженности практически не изменилась и по итогам октября находится на уровне 7−8%. Скорее всего, к концу текущего года объем всей просроченной задолженности по автокредитам снизится, в том числе за счет продажи и списания банками проблемных долгов».

Как пояснил Лагуткин, данный тренд, скорее всего, является краткосрочным и обусловлен изменением политики кредитов в условиях возможного ухудшения ситуации из-за коронавирусных ограничений.

«В дальнейшем совокупная просроченная задолженность по необеспеченным кредитам вернётся к своим прежним трендам, а в конце года снизится опять же за счёт традиционного списания/продажи безнадежной задолженности», — пояснил Лагуткин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России в октябре заёмщики остановили платежи по автокредитам на общую сумму 638 млн рублей, сопоставимый объём неплатежей наблюдался в мае (672,1 млн рублей).