Пермь, , 11:53 — REGNUM В арбитраж Пермского края поступил банкротный иск к ООО «Красновишерский камнеобрабатывающий завод». Истцом является налоговая служба. Претензии пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от межрайонной инспекции ФНС №11 по Пермскому краю подано 30 ноября 2020 года. Детали пока неизвестны.

В сентябре 2019 года арбитраж оставил без рассмотрения схожий иск от кредитора завода — ООО «Нефтесинтез» из Свердловской области. До начала слушаний «от должника поступило ходатайство об утверждении мирового соглашения в связи с погашением основной задолженности». Сумма заявленного долга завода тогда составляла 1 033 598,82 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие-ответчик было создано в августе 2015 года в городе Красновишерск. Его уставный капитал — 50 тыс. рублей, руководит ООО — индивидуальный предприниматель Евгений Столбовский. Владелец завода — свердловское АО «Центурион», работающее в сфере добычи декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.