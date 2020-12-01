Ярославль, , 11:52 — REGNUM В Ярославле будет существенно изменена маршрутная схема перевозок городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Маршрутка в Ярославле City-yaroslavl.ru

О предполагаемых изменениях общественности рассказали на общегородском совещании. В мэрии с июля 2021 года предполагают отказаться от 26 маршрутов, которые сейчас работают по нерегулируемому тарифу.

«Первым этапом станет внесение изменений в документ планирования пассажирских перевозок в части отмены 26 маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу, сроки действия по которым заканчиваются летом 2021 года. С целью компенсации отмененных маршрутов существенные изменения будут вноситься в маршрутную сеть социального сектора перевозок, это, в частности, открытие 23 новых маршрутов, изменение схем движения по трем автобусным маршрутам регулируемого тарифа, а также внесение изменений в реестр маршрутов в части изменения количества и класса подвижного состава и, соответственно, увеличение вместимости подвижного состава по определенным направлениям», — сообщил начальник управления пассажирских перевозок департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Сергей Волканевский на ОГС City-yaroslavl.ru

Городские власти отмечают, что новая схема перевозок сделана на основе изучения пассажиропотока. В мэрии анонсировали сокращение дублирующих маршрутов, правда, за счет частных перевозчиков.

«Был проведен комплексный анализ степени дублирования маршрутов городского транспорта. Для каждого маршрута был рассчитан уровень дублирования остальными маршрутами. Средний уровень составил около 30 процентов. На основании данного анализа были разработаны конкретные варианты снижения дублирования за счет создания новых универсальных маршрутов, в том числе пересадочных маршрутов, и усиление наиболее эффективных из существующих маршрутов с учетом ликвидации дублирующих», — заявил Сергей Волканевский.

Запланировано и сокращение числа единиц транспорта, которые одновременно работают в Ярославле. Сейчас в городе одномоментно находится 845 единиц транспорта, включая 375 так называемых «маршруток», работающих по нерегулируемому тарифу. Именно за счет них и пройдет сокращение.

«В соответствии с проектном маршрутной сети планируемый выпуск по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составит 633 единицы всех видов городского пассажирского транспорта. Основной объем перевозок будет осуществляться транспортом, работающим по регулируемому тарифу. Это 445 автобусов, 69 троллейбусов и 48 трамвайных вагонов. 72 автобуса будут выполнять перевозки по нерегулируемому тарифу (42 среднего класса, 30 малого)», — пояснил Сергей Волканевский.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Таким образом, количество «маршруток» в Ярославле к лету 2021 года планируется сократить на 80 процентов. Присутствующий на общегородском совещании председатель муниципалитета Ярославля предложил чиновникам просчитать социальные последствия таких одномоментных изменений.

«Сейчас на всех маршрутах работает чуть более 800 единиц, планируется сокращение до 633. За счет чего такое сокращение и как это повлияет на качество? Сейчас в новостях очень много о Новокузнецке говорится, где тоже пытались провести реформу и вынужденно потом большие негативные волнения получили», — пояснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

В ответ в мэрии пообещали общественное обсуждение проекта, правда, его формат остался непонятен. Интересно, что сейчас на маршрутке можно добраться из одного конца города в другой без пересадки. Отказываясь от дублирования, в мэрии вводят пересадочные маршруты. Это может привести к удорожанию проезда для пассажиров.

Билет в общественном транспорте Yarnews.net

«Общий выпуск, он уменьшится, но при этом будет увеличена вместимость подвижного состава. Мы убираем те маршруты, которые дублируют друг друга. Будут организованы пересадочные маршруты, будет возможность воспользоваться маршрутом с учетом одной пересадки от любого конца города в любой район. Здесь будет сбалансированная маршрутная сеть без ухудшения удобства для пассажиров», — считает первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Новую транспортную схему в мэрии планируют обнародовать в начале следующей недели, а ее внедрение растянется на три этапа. Городские власти планируют завершить переход к июлю 2025 года.

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