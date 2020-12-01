Челябинск, , 11:37 — REGNUM В Челябинске директор одной из фирм подозревается в сокрытии денег от налогообложения. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ранее налоговый орган вынес решения о взыскании со счёта фирмы недоимки по налогам. Были выставлены инкассовые поручения о бесспорном взыскании и перечисление 3,8 млн рублей. При этом подозреваемый использовал счёт подконтрольной ему фирмы. Таким образом, деньги не были списаны в счёт погашения задолженности.

Сейчас решается вопрос о предъявлении директору обвинения и об избрании меры пресечения. Также в ходе расследования планируется приняты меры по уплате причитающихся денег в бюджет.