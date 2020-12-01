Ташкент, , 11:32 — REGNUM Европейская комиссия одобрила заявку Узбекистана на получение статуса бенефициара всеобщей системы преференций плюс (GSP+), сообщили 1 декабря в министерстве инвестиций и внешней торговли республики.

Решение ЕК будет рассмотрено в Европейском совете и парламенте. После утверждения этого решения узбекистанские экспортеры смогут воспользоваться тарифными преференциями. Количество товарных позиций для экспорта на рынок ЕС вырастет до 6,2 тыс.

В министерстве считают, что получение Узбекистаном статуса бенефициара системы GSP+ создаст условия для диверсификации экспорта и развития торговых отношений с ЕС.

Отметим, тарифные преференции системы GSP+ позволяют стране-участнице экспортировать на территорию Евросоюза товары без взимания пошлин.

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