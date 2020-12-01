Сеул, , 11:48 — REGNUM В Южной Корее скорректируют расписание внутренних и международных авиарейсов в связи со сдачей вступительного экзамена по английскому языку в вузах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

По их словам, 3 декабря с 13:05 по 13:40 по местному времени во всех аэропортах страны планируют запретить взлёт и посадку самолётов (за исключением экстренных случаев), а самолётам, находящимся в небе, рекомендовано лететь на высоте не менее 3 км над землей, чтобы снизить уровень шума от двигателей.

В рамках данных мер будут скорректировано расписание десяти международных и 79 внутренних рейсов.

В ведомстве отметили, что данный шаг направлен на то, чтобы шум от взлетающих и садящихся самолетов не помешал проведению аудирования, которое является важной частью экзаменов.