Москва, , 11:30 — REGNUM По итогам октября 2020 года объём продаж подержанных люксовых автомобилей в России составил 240 штук — на 20% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Чаще всего российские автолюбители на вторичном рынке люксовых авто покупают модели Bentley и Mercedes-Benz Maybach S-Class. На их долю приходится 70% от общего объёма продаж в данном сегменте.

Машины марки Bentley в прошлом месяце приобрели 85 человек, а Mercedes-Benz Maybach S-Class — 84 человека. На третьем месте по количеству перепродаж среди люксовых машин находятся модели Maserati (36 ед.).

Далее по списку идут: Rolls-Royce (18 ед.), Ferrari (9 ед.), Lamborghini (6 ед.), Aston Martin (2 ед.).

Всего с января по октябрь 2020 года на вторичном рынке роскошных автомобилей было перепродано 1730 машин. Это на 3% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года.

Напомним, по итогам октября нынешнего года средняя стоимость легковых машин на вторичном российском рынке составила 606,2 тыс. рублей, что на 0,6% больше, чем в сентябре текущего года, когда средняя стоимость подержанного авто равнялась 602,6 тыс. рублей.

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