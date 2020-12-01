Москва, 1 декабря 2020, 11:21 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам VI всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», сообщается на сайте Кремля.
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Президент подчеркнул, что работа по внедрению национальной системы квалификаций с учётом приоритетов экономики в полной мере отвечает реалиям рынка труда.
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«Профессиональный экзамен может стать единым инструментом для оценки квалификации как граждан с опытом работы, так выпускников учреждений профобразования», — отметил Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что национальная система квалификаций России прошла важный этап становления и развития, укрепила свой потенциал.
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