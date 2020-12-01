Москва, , 11:44 — REGNUM Механизм лицензирования всех финансовых институтов — от банков до инвестиционных советников — намерен изменить Банк России. Об этом сообщает 1 декабря издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в финансовых группах.

Вопросы по будущей реформе направлены некоторым участникам финансового рынка. Ожидается, что она затронет как финансовые организации — банки, участников рынка ценных бумаг, НПФ, страховые и управляющие компании, так и нефинансовые сферы бизнеса, включающие банковские экосистемы.

Один из собеседников издания отметил, что речь может идти о некой базовой лицензии, которая позволит лицу получать разрешения на каждый отдельный вид деятельности. Подготовить реформу поручила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, уточнили ещё два источника.

Из разосланного опросника следует, что изменения направлены на дальнейшее развитие финтех-сферы, изменение бизнес-моделей участников рынка, создание и расширение экосистем.

«В этой связи вопрос совмещения разных — финансовых (в том числе при их сочетании) и нефинансовых видов деятельности компанией (группой компаний) — становится все более актуальным», — говорится в публикации.

В ЦБ пояснили, что подготовили доклад для общественных консультаций по вопросам совершенствования допуска на финансовый рынок. Его опубликуют в ближайшее время.

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