Самара, , 11:08 — REGNUM 3,657 млрд рублей планируют направить в 2021 году на нужды министерства спорта в Самарской области. Об этом 1 декабря сообщил и.о. министра спорта региона Андрей Харин на заседании комитета по культуре, спорту и молодёжной политике в Самарской губернской думе.

По его словам, это на один млрд меньше, чем в текущем году. При этом значительно сокращается финансирование профессиональных спортклубов.

Так, добавил он, на эти цели в 2021 году предусмотрено 1,116 млрд рублей, в то время как в текущем году было направлено 1, 623 млрд рублей.

По словам председателя комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Александра Милеева, расходы министерства спорта будут сокращены в плановом порядке. При этом депутаты рассчитывают на то, что к поддержке профессиональных клубов будут привлекаться спонсоры.

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