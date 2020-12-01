Воронеж, , 11:05 — REGNUM Модельный квартал может появиться на территории бывших яблоневых садов Воронежского агроуниверситета — речь идёт о значительной территории между улицами Ломоносова и Шишкова, на которые уже много лет претендуют воронежские застройщики. О планах освоения этой территории в прямом эфире в соцсетях 1 декабря рассказал губернатор Александр Гусев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Предпроектные предложения — интересные, и с точки зрения модельности жилого квартала — все очень правильно, хорошее благоустройство, и в целом противодействовать освоению этого земельного участка по этой схеме было бы нецелесообразно», — сказал Гусев.

Обсуждение планов по освоению территории яблоневых садов, которые были переданы в частную собственность мошенническим путём, а затем возвращены государству, ведется уже длительное время. Корпорация ДОМ. РФ объявила аукцион на право аренды этого участка под застройку, начальная цела лота — 1,05 млн рублей.