Москва, , 11:06 — REGNUM Дилеры компании «КИА Моторс Россия и СНГ» продали в РФ двухмиллионный автомобиль с начала реализации южнокорейских моделей в стране. Об этом сообщает пресс-служба корейской марки.

Отмечается, что юбилейной машиной стал новый бизнес-седан K5. Он был продан в московском автоцентре.

При этом доля продаж автомобилей KIA с момента начала работы южнокорейской компании в нашей стране выросла втрое. Так, в 2009 году доля компании составляла 4,8%, а в 2020 году — 12,8%. Уже к 2015 году (за 7 лет работы) дилеры продали в РФ 1 млн автомобилей.

Кроме того, KIA седьмой год подряд лидирует среди продающихся в России автомобилей иностранных марок.

Напомним, компания «КИА Моторс Россия и СНГ» помимо России реализует модели KIA ещё в семи странах: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

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