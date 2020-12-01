Чебоксары, , 11:01 — REGNUM В Чувашии из 892 км сетей теплоснабжения более 470 км находится в ветхом состоянии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве глава минстроя республики Александр Героев, отчитываясь о подготовке к отопительному сезону.

Водонапорная башня в одном из районов Чувашии Cap.ru

Министр строительства и ЖКХ Чувашии отметил, что в настоящее время в регионе насчитывается 975 котельных, их «средний возраст составляет 19 лет, есть котельные, срок эксплуатации которых превышает 29 лет».

«Общая протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 892 км, из которых 473 км отнесены к ветхим. В текущем году полностью заменено 23 км ветхих сетей теплоснабжения», — сказал Александр Героев.

Таким образом, доля ветхих сетей в системе теплоснабжения Чувашии превышает 53%.

Водоснабжение осуществляется из 647 водозаборов, общая протяжённость водопроводных сетей составляет 3 132 км. С начала года заменено 24 км ветхих сетей. Говоря о сетях электроснабжения, министр отметил, что плановые технические мероприятия по их подготовке «выполнены в полном объёме»: подготовлено 15 543 км электрических сетей и 4505 трансформаторных подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские власти заявляли, что в районах республики будут отремонтированы 217 водонапорных башен. На эти цели предусмотрено 200 млн рублей из республиканского бюджета. Софинансирование из муниципальных бюджетов оценено в 13,7 млн рублей.

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