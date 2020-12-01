Ташкент, , 10:55 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года уровень инфляции в Узбекистане составил 9,5%, сообщили в государственном комитете республики по статистике.

За 11 месяцев продукты подорожали на 12,6%, непродовольственные товары — на 7,8%, услуги — на 6,1%.

По итогам ноября 2020 года продовольственные товары подорожали на 2,4%, непродовольственные — на 0,9%, услуги — на 0,9%. Инфляция за месяц составила 1,5%.

Плодоовощная продукция в ноябре подорожала на 7,8%, масложировые продукты — на 3,3%, птица и рыба — на 1,5%, молочная продукция — на 1,2%.

Напомним, по итогам января—ноября 2019 года уровень инфляции в Узбекистане составил 13,3%. В годовом выражении этот показатель составил 15,6%, в месячном — 1,7%.

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