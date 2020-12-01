Москва, , 12:00 — REGNUM Действующие и планируемые механизмы государственной поддержки АПК позволят к 2024 году практически вдвое повысить самообеспеченность регионов Дальнего Востока, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Реализация мер приведет к росту в 1,5 раза валового сбора овощей и бахчевых на Дальнем Востоке до 510 тыс. тонн в сравнении с 2019 годом, полагает Абрамченко.

Росту производства на Дальнем Востоке будет способствовать увеличение площадей под овощи открытого грунта на 3,7 тыс. га (почти в 1,5 раза) и ввод в оборот более 2 тыс. га неиспользуемой пашни. В 2019 году посевная площадь под овощами открытого грунта в сельхозорганизациях и КФХ составляла 7,4 тыс. га, привела она данные.

По прогнозу Минсельхоза, показатель самообеспеченности по овощам и бахчевым в целом по РФ в 2020 году может составить 88,6% против порогового значения Доктрины продовольственной безопасности не менее 90%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно постановлению правительства РФ, для аграриев из регионов Дальнего Востока увеличивается размер грантов, которые предоставляются государством на развитие семейных ферм и сельхозкооперативов. Теперь объём такой поддержки будет доходить до 70% стоимости проекта (раньше — до 60%). При этом до 20% оставшихся затрат может быть компенсировано за счёт средств регионального бюджета.

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