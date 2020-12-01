Москва, , 10:51 — REGNUM По итогам октября 2020 года реализация новых мотоциклов на российском рынке выросла на 83%, до 936 единиц. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за первые десять месяцев рынок новых мотоциклов в России вырос на четверть (25%), до 15,6 тыс. единиц.

Более половины (54%) продаж на российском рынке мотоциклов пришлось на марки: BMW, Bajaj, Racer, Motoland и Harley-Davidson. В прошлом месяце эти мотоциклы приобрели 504 человек.

Всего же в октябре нынешнего года в России было приобретено 936 новых мотоциклов. При этом почти треть (31,4%) этого рынка пришлась на Москву (200 ед.) и Подмосковье (94 ед.).

Напомним, в апреле продажи мототехники в РФ снизились на 33% по сравнению с прошлым годом, в мае её реализация выросла на 3%, в июне рост составил уже 24%, в июле — 31%, в августе — 46%, а в сентябре увеличение продаж мотоциклов достигло 65%.

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