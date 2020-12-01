Самара, , 10:54 — REGNUM 1,703 млрд рублей планируют направить в 2021 году на нужды министерства культуры в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Калягина на заседании комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Самарской губернской думы.

По ее словам, в эту сумму не включены целевые поступления из федерального бюджета. Таким образом, в сравнении с текущим годом фиксируется снижение расходов на 896 млн рублей. Это снижение произошло в части целевых субсидий: вопрос о них будут рассматривать при исполнении бюджета региона.

Калягина подчеркнула, что все важные инфраструктурные расходы, а также расходы на деятельность подведомственных организаций в 2021 году были сохранены на уровне текущего года. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» предусмотрен 1, 634 млрд рублей.

Сообщается, что на реализацию национального проекта «Культура» в следующем году объём финансирования возрос с учётом средств федерального бюджета. Он составит 496 млн рублей, включая 261 млн рублей средств регионального бюджета.

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