Москва, , 10:38 — REGNUM Фондовый рынок в РФ должен пройти период взросления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что ключевая ставка в РФ может опуститься ниже 4%.

«Если ключевая ставка падает, значит, падает ставка по депозитам. Тут прямая зависимость. Если мы видим в каком-то банке ставку выше, чем средняя по рынку, то, стало быть, банк готовится к банкротству. Это обычная история. Что будет следствием такого развития событий? Народ пойдет на фондовый рынок, — сказал Зубец. — Когда люди понимают, что банки им денег больше не дадут, народ отправляется массово инвестировать в ценные бумаги, что мы и видели в нынешнем году — у нас количество индивидуальных инвесторов, которые пытаются торговать на бирже, выросло раза в два или более того. Правда, как говорят банкиры, большая часть людей, которые принесли деньги на фондовый рынок, очень пассивны. Тех людей, которые активно торгуют, одна десятая от общего числа».

Как подчеркнул Зубец, главное, что деньги попадают в экономику и не лежат мертвым грузом под подушкой.

«Но, с другой стороны, понятно, что фондовый рынок — это риски: кто-то заработает, а кто-то потеряет. Потом опять-таки наш рынок не без мошенников. Соответственно кого-то обманут. Фондовый рынок должен пройти период взросления. Вот крупные банки сейчас открыли у себя инвестиционные подразделения. И с ними можно работать», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, будет ли ЦБ РФ понижать ключевую ставку.

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