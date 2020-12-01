Москва, , 10:36 — REGNUM Банк России едва ли согласится понизить ключевую ставку ниже 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал высказывание руководителя Сбербанка Германа Грефа о том, что ключевая ставка может опуститься ниже 4%.

«Может, но не уйдет. Инфляция у нас сейчас на грани 4%. И ЦБ не установит ставку ниже инфляции. Ставка должна быть реальной. Она должна быть выше, чем уровень инфляции. Ставка была ниже инфляции в 1990-е годы и в начале 2000-х. И это не очень хорошо. Это стимулирует спекулятивные операции. Включается бесконечный печатный станок, который развращает бизнес и особенно банкиров. И поэтому ЦБ РФ не пойдет на снижение ставки ниже уровня инфляции, — сказал Зубец. — Если мы увидим, что инфляция снизится до 3% или около этого, тогда откроется потенциал для снижения ставки. Но сейчас пока такой перспективы нет, и кроме того, я не вижу серьезных оснований ждать низкой инфляции. Инфляции ниже 4% у нас, скорее всего, не будет».

Напомним, как сообщалось ранее, Греф в интервью Bloomberg TV, рассуждая о будущем ключевой ставки, заявил, что «у нас есть возможность уйти ниже 4%».

«Не думаю, что (ставка ЦБ — прим. ИФ) уйдет близко к 3%, но ниже 4% может», — сказал Греф.

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