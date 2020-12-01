Москва, , 10:36 — REGNUM Нефть 30 ноября предпринимала попытки возобновления роста, но всякий раз привлекала локальную фиксацию прибыли и в итоге слегка подешевела, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«При этом баррель Brent удержался над уровнем $47 и фактически вошел в режим консолидации с нисходящим уклоном в ожидании важного решения.

В ОПЕК+ возникли разногласия, и официальное решение по сделке, которое изначально должно было быть принято 1 декабря, перенесено на 3 декабря. Это усиливает неопределенность на рынке, который будет оставаться в напряжении в ближайшие дни.

В то время как саудиты поддержали пролонгацию ограничений на добычу, Россия выступила за постепенное наращивание производства с января (на 500 тыс. баррелей в день), а ОАЭ и вовсе поставили условие, согласно которому дадут свое согласие на продление ограничений при условии ужесточения дисциплины внутри альянса.

Очевидно, что группа экспортеров оказалась в непростой ситуации. С одной стороны, рынок нуждается в поддержке несмотря на недавнее восстановление цен, которое при негативном сценарии рискует сойти на нет.

С другой стороны, производители прекрасно понимают, что своими мерами поддержки они отдают долю рынка американским сланцевым компаниям, которые продолжают наращивать добычу.

Каким будет консенсус, учитывая противоречивые сигналы, пока сказать сложно, но в конечном итоге ОПЕК+ вряд ли оставит рынок совсем без поддержки. Вопрос лишь в том, устроит ли вердикт игроков, которые настроены на полное сохранение текущих объемов производства.

Вплоть до оглашения финального решения Brent будет находиться в подвешенном состоянии, а значит, давление будет преобладать», — считает эксперт.

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