Москва, , 10:35 — REGNUM По итогам октября 2020 года самым продаваемым новым автомобилем чешской компании Skoda в России стала модель Kodiaq. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

В прошлом месяце в России было куплено 3698 экземпляров Kodiaq. Это на 54,5% больше, чем годом ранее, когда было реализовано 2393 машины.

На втором месте разместилась модель Skoda Rapid с результатом в 3344 проданных авто. Тройку лидеров в модельной линейке Skoda замыкает модель Octavia. Её российские дилеры продали в количестве 1347 единиц. Здесь продажи «просели» почти на треть (-29,6%).

Далее по списку идут: Skoda Karoq (1011 ед.) и Skoda Superb (41 ед.).

Всего в октября 2020 года дилеры чешской компании Skoda в России продали 3344 автомобиля чешской марки, что на 24% больше, чем год назад.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре текущего года российские автолюбители приобрели 9616 новых машин Skoda — на 31% больше, чем годом ранее.

Читайте также: Skoda подняла цены на две модели автомобилей в России