Казань, , 10:37 — REGNUM В столице Татарии за 10 месяцев текущего года жители и гости города совершили 150,1 млн поездок в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Казани.

Наиболее востребованным видом общественного транспорта оказались автобусы. Ими перевезено 109,2 млн пассажиров. На втором месте в рейтинге — метрополитен, которым воспользовались 17,5 млн раз. На троллейбусах совершено 13,9 млн поездок, на трамваях — 9,5 млн поездок.

ИА REGNUM напоминает, в Казани по просьбам пассажиров, еще в 2019 году в городских автобусах установили дополнительные печки, которые появились около средних дверей, так как именно в этой части салона зимой становится холоднее. Помимо подготовки транспорта, дополнительные инструктажи по работе в зимний период проводят с экипажами автобусов.

Читайте также: Общественный транспорт Казани готовят к зиме