Курган, , 10:25 — REGNUM В Кургане на два месяца закрыто движение транспорта по улице Куйбышева на участке на участке от ул. Блюхера до дома № 122 по ул. Куйбышева. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации областной столицы.

С 30 ноября 2020 года до 31 января 2021 года на данном участке будут производиться ремонтные работы. По информации МКУ «Транспортное управление», 14 автобусных маршрутов изменят направление.

В связи с чем дорогу ремонтируют в разгар зимы, в мэрии Кургана не сообщают.