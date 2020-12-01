Абакан, , 10:22 — REGNUM Министерство экономического развития Хакасии предложило региональному штабу смягчить некоторые санитарные ограничения для заведений общепита. В частности, речь идёт о возможном увеличении времени работы на час — до 23 часов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В ведомстве объяснили предложение тем, что из-за требований Роспотребнадзора кафе и рестораны несут убытки.

«Глава республики Валентин Коновалов поручил Роспотребнадзору представить в среду, 2 декабря аргументированную позицию ведомства, чтобы штаб принял решение с учетом интересов отрасли, которое одновременно не осложнит эпидемическую обстановку», — отметили в правительстве.

Тем временем, в регионе продолжают выявлять нарушителей противоэпидемического режима. Так, в выходные рейдовые группы проверили более семи сотен торговых объектов, 82 заведения общественного питания и так далее. По итогам составлено 44 протокола.

Добавим, что республике по итогам ноября стала антилидером по приросту случаев заражения коронавирусом среди регионов Сибирского федерального округа. Как сообщало ИА REGNUM, за месяц в регионе число носителей увеличилось на 73%, или на 5,1 тыс. человек.

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