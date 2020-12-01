Калининград, , 10:23 — REGNUM В Балтийское море из порта Калининград вышло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб в ходе достройки газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом 1 декабря стало известно из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

По информации портала, указанное судно должно прибыть в пункт назначения в 14:00 по местному времени, при этом более точный маршрут «Ивана Сидоренко» не сообщается.

Кроме этого, известно, что в данный момент в Балтийском море у Куршской косы на рейде стоят судно-трубоукладчик «Академик Черский», о котором сообщалось, что оно может использоваться при достройке «СП-2», а также суда снабжения «Умка» и «Финвал», и судно обеспечения «Балтийский исследователь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель комитета по экономике и энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст приветствовал решение возобновить строительство газопровода «СП-2» .