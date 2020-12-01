Стокгольм, , 10:20 — REGNUM В своем новом отчете Государственная служба занятости Швеции утверждает, что недавно ужесточенные и вновь принятые ограничения в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции не оказали какого-либо воздействия на рынок труда. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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По данным ведомства, на прошлой неделе в качестве безработных зарегистрировались еще 7 990 человек. Однако за данный период почти столько же человек нашли себе работу.

Сейчас в Швеции без работы остались 450 864 человека, что соответствует уровню безработицы в 8,7%. На прошлой неделе показатели составляли 452 809 человек и 8,8% соответственно.

Вторая волна пандемии коронавируса, подчеркивают в ведомстве, также пока не сказалась на состоянии рынка труда.

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