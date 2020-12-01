Париж, , 10:12 — REGNUM По итогам ноября 2020 года продажи новых машин во Франции снизились на 27,03%, до 126 048 экземпляров. Об этом 1 декабря сообщает Французская торговая палата (CCFA).

Реализация новых легких коммерческих автомобилей (менее 5,1 тонны) на французском авторынке в ноябре 2020 года составила 36 122 экземпляра — на 3,9% меньше, чем год назад.

При этом в прошлом месяце во Франции было продано 162 170 новых легковых автомобилей (легковые и легкие коммерческие автомобили до 5,1 т) — на 22,89% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С начала 2020 года по ноябрь включительно во Франции было продано 1 463 796 новых легковых автомобилей, что на 26,92% меньше результата продаж аналогичного периода прошлого года.

Напомним, по итогам октября 2020 года продажи новых машин во Франции упали на 9,5%, до 171 049 экземпляров.

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