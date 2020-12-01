Томск, , 10:10 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не утвердил результаты кадастровой оценки земли. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в этом году государственная оценка охватила более 430 тыс. земельных участков.

В результате стоимость земель населённых пунктов, сельхозназначения, особо охраняемых территорий и объектов, промышленности и так далее выросла на 8,5% или 43 млрд рублей. Резко подскочила стоимость участков в садоводческих и дачных участках (+72% или 7,4 млрд рублей) и под малоэтажным жильём (+ 68% или 43,6 млрд) рублей.

По словам губернатора, он отверг результаты, поскольку это означает увеличение налогового бремени для жителей и предпринимателей.

«В первую очередь, это ударит по мичуринцам, по жителям частного сектора. В нынешних экономических условиях, когда многие люди потеряли доход, это недопустимо», — отметил Сергей Жвачкин.

Читайте также:

Мэрия Москвы отказалась продолжить кадастровую оценку в 2020 году

Собянин объяснил, почему отказался проводить кадастровую оценку в Москве