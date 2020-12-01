Владивосток, , 10:09 — REGNUM Из-за неблагоприятный погодных условий в Приморье аграрии не успели убрать урожай кукурузы — собрано почти 160 тыс. тонн. Комбайны работают в полях круглосуточно, чтобы убрать оставшуюся половину урожая до конца года.

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Сроки уборки кукурузы затянулись из-за прошедшего в сентябре тайфуна «Майсак» и недавнего ледяного циклона, который часть урожая заморозил.

«Из-за высокой влажности кукуруза не дозревала, поэтому сельхозпроизводители начали убирать урожай в поздние сроки. Ноябрьский циклон подморозил кукурузу, что негативно сказывается на ее урожайности. С каждым днем она падает на один центнер», — пояснили специалисты.

Уборку кукурузы планируют завершить в 20-х числах декабря. На сегодняшний день убрана половина урожая — с 32 тыс. гектаров собрано 157 тысяч тонн зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордный объём консервированной кукурузы произведён предприятиями Краснодарского края с начала 2020 года.