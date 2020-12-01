Красногорск, , 10:11 — REGNUM АО «Химки-Молжаниново» поставило под сомнение собственность государства на земли, где планируется строительство ТПУ «Химки-2». Как выяснилось, компания считает, что необходимый жителям Подмосковья транспортный узел сооружается на участке, украденном при содействии экс-чиновницы администрации Химок.

Транспортная перегруженность столичной агломерации давно требует реализации серьезных инфраструктурных проектов со стороны правительства Московской области. Ведь именно на ближнее Подмосковье приходятся пиковые нагрузки. Особое внимание уделяется северо-западному направлению, где запуск платного участка трассы Москва — Санкт-Петербург решил проблему преимущественно для «дальних» автомобилистов. При этом для жителей ближайшего Подмосковья необходимо создать возможность комфортно и быстро передвигаться без использования личного транспорта.

Поэтому строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Химки-2» является одним из самых важных проектов губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. До 2022 года на участке чуть более 4 га в районе 23 км Ленинградского шоссе должны появиться железнодорожная станция, автовокзал и перехватывающая парковка. Не будет преувеличением сказать, что запуск ТПУ «Химки-2» станет настоящим спасением для автомобилистов.

Однако на днях возникла реальная угроза срыва этого нужного проекта Правительства Московской области. Судьба участка под будущим ТПУ «Химки-2» обсуждалась в ходе судебных слушаний по делу Марины Дунюшиной. Бывшую главу Химкинского земельного комитета обвиняют в пособничестве хищения участка земли у Ленинградского шоссе. На прошлой неделе Дорогомиловский суд Москвы заслушал показания Евгения Кислякова, бывшего главного юриста потерпевших — КСХП «Химки» (сейчас — АО «Химки-Молжаниново), который работал в сельхозпредприятии с 2009 по 2016 годы. По его словам, КСХП считает, что у него украли 20,88 га, в том числе те самые 4 га земли, которыми владеет Московская область и где планируется строить ТПУ.

Немного истории. До 1993 года участок 20,88 га вдоль Ленинградского шоссе действительно принадлежал КСХП. В 1993 году власти изъяли эту землю в пользу государства и сдали в аренду шведской ИКЕА.

В 1998 году ИКЕА задумалась о строительстве на этом участке транспортной развязки к своему торговому комплексу «Мега». Завершение строительства и открытие состоялось в 2005 году в присутствии тогдашнего губернатора Подмосковья Бориса Громова и в целом было заметным событием в области. Планы ИКЕА по строительству развязки на этом участке у Ленинградского шоссе и ее ввод в эксплуатацию широко освещались в СМИ.

В 2007 и 2008 годах ИКЕА также построила два 14-этажных бизнес-центра. А в 2009 году участок был разделен на два: один, площадью 16 га, выкупила ИКЕА в 2011 году, а второй, площадью 4 га, с мостом через Ленинградское шоссе, остался в собственности государства. В 2015 году Московская область уже под руководством губернатора Андрея Воробьева утвердила проект планировки территории, предусматривающий строительство на участке в 4 га ТПУ «Химки-2», который должен заметно улучшить транспортную ситуацию в районе.

В АО «Химки-Молжаниново» вспомнили об участке в 2011 году — и предъявили претензии к ИКЕА. Проиграв дело в арбитражном суде, собственники АО обратились в правоохранительные органы. По их версии, изъятие 1993 года осуществлено незаконно.

Отвечая на вопрос адвокатов Дунюшиной, сколько же гектар земли было похищено, главный юрист КСХП «Химки» твердо ответил, что речь идет о 20 га. Однако четко пояснить, почему иски предъявлялись лишь в отношении 16 га ИКЕА, сотрудник предприятия не смог. Более того, на вопрос, известно ли ему о планах губернатора Воробьева построить ТПУ на участке в 4 га, который входит в спорные 20,88 га, Кисляков предположил, что «менеджеры компании» КСХП могут позже использовать решение по данному уголовному делу, чтобы предъявить претензии и на участок 4 га, где строится ТПУ. Таким образом, в случае обвинительного приговора планы областного правительства по строительству ТПУ окажутся под угрозой. Неясна также судьба уже построенного на этом участке виадука: судя по тому, что КСХП требовало от ИКЕА снести построенный бизнес-центр, аналогичные претензии оно может предъявить и к Московской области.