Чита, , 10:04 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 1 декабря ноября 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 31 152 таких гражданина, уровень безработицы в регионе сократился до 5,9%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

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С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 60 058 забайкальца. За последние сутки безработным признаны 103 человека.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 317 человек закрыли свои ИП.

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