Тбилиси, , 10:02 — REGNUM Послабление карантинных ограничений в Грузии по случаю Нового года будет в период с 24 декабря 2020 года по 2 января 2021 и этот срок увеличен не будет. Об этом, как передает пресс-служба правительства, 30 ноября заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе брифинга.

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В Грузии с 28 ноября разрешено работать только тем магазинам, которые продают продукты или товары первой необходимости. Остальные могут торговать только через интернет. Предприниматели Грузии обратились к правительству с просьбой разрешить работать всем магазинам с 15 декабря. Турнава отметила, что этого не будет.

«Это не только их (предпринимателей, прим. — ИА REGNUM) проблема. Это — проблема всей экономики. Мы даем им возможность торговать в предновогодний период, с 24 декабря», — сказала глава минэкономразвития.

Он добавила, что владельцы магазинов обязаны во время послаблений карантина не допускать образования длинных очередей, как это было в «черную пятницу», за день перед тем, как в Грузии ввели жёсткие карантинные меры.

«Руководители торговых центров должны нас убедить, что смогут управлять этим процессом, так как там была абсолютно неприемлемая картина, которая несла в себе эпидемиологический риск», — отметила Турнава.

Как передавало ИА REGNUM, с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии начали действовать новые ограничительные меры по защите населения от коронавирусной инфекции, которые прозвали «лайт-локдаун». Работа общественного транспорта, кроме такси, приостановлена, временно запрещено работать торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Ресторанам и кафе разрешено работать только навынос.

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