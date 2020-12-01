Томск, , 09:56 — REGNUM Городская дума Томска приняла бюджет города на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, документ поддержали 31 депутат из 37.

Отмечается, что в ходе работы согласительной комиссии удалось увеличить доходную часть на 415 млн рублей. Таким образом, доходы городского бюджета в следующем году составят 16,66 млрд рублей. Расходы оцениваются на уровне 17,54 млрд. Дефицит достигнет 874,4 млн рублей.

Впрочем, председатель думы Чингис Акатаев отметил, что документ будет ещё корректироваться.

«Это документ «живой», корректировать, исходя из опыта, мы будем его каждый месяц. Надеюсь, только в большую сторону», — отметил он.

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