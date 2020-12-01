Москва, , 09:41 — REGNUM В России в октябре заёмщики остановили платежи по автокредитам на общую сумму 638 млн рублей, сопоставимый объём неплатежей наблюдался в мае (672,1 млн рублей). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Отмечается, что объём ранней просроченной задолженности (до 30 дней) вырос на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем

Вместе с тем количество договоров, которые в октябре вышли в просрочку, пока гораздо меньше майских показателей — 28,7 тыс. против 37,6 тыс.

Читайте также: РФ рискует столкнуться с кризисом неплатежей по кредитам — экономист

По словам руководителя дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николая Сычева, причины неплатежей — потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях, пострадавших от «коронавирусных» ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам профессора кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, на сегодняшний день в России ситуация с невозвратными потребительскими кредитами пока находится в норме. Опасной ситуация станет, если доля невозвратов приблизится примерно к 10%, считает он.

Читайте подробнее: Экономист объяснил, какой процент невозвратных кредитов опасен для РФ