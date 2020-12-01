Ставрополь, , 09:40 — REGNUM Около 11 млрд рублей направили в Ставропольском крае с начала пандемии на поддержку экономики. Почти половину этих средств выделили на помощь малому и среднему бизнесу, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе главы региона.

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Комплекс мер господдержки бизнеса в период пандемии на Ставрополье включает в себя прямые выплаты, предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, снижение ставок налогов и страховых взносов, отсрочку по имеющимся кредитам и другое. По данным властей, мерами поддержки воспользовались 98% субъектов предпринимательства в наиболее пострадавших секторах экономики.

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Ранее сообщалось, что самой востребованной мерой господдержки бизнеса на Ставрополье стала прямая субсидия на компенсацию затрат, связанных с выплатой зарплаты сотрудникам — ее с начала пандемии получили около 38,5 тыс. предпринимателей. Размер субсидии рассчитывается на каждого работника в размере 12 тыс. 130 рублей, а общая сумма выплат составила порядка 1,8 млрд рублей.