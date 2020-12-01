Москва, , 09:36 — REGNUM Правительство России расширит грантовую поддержку производителям сельскохозяйственной продукции. Изменения в госпрограмму развития АПК утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается 1 декабря на сайте правительства.

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Для представителей малого бизнеса, работающих на селе более двух лет. с 2021 года появится новый грант для сельхозпроизводителей — «Агропрогресс».

Максимальная сумма гранта составит 30 млн рублей. Деньги можно направит на покупку или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на закупку животных и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенный рост, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК Юлия Оглоблина.

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