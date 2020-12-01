Москва, , 09:34 — REGNUM Компания KIA начала продажи в России нового кросс-хэтчбека Rio X. Об этом 1 декабря сообщается на сайте компании.

Новинка выпускается на предприятии «ХММР» в Санкт-Петербурге. Стоимость Rio X составляет от 944 900 рублей до 1 239 900 рублей.

Длина новинки равна 4 275 мм, ширина — 1 750 мм, а высота составляет 1 535 мм. Дорожный просвет — 195 мм (при наличии шин R16).

Модернизированный хэтчбек Rio X получил более хищную внешность за счет обновленного бампера, решетки радиатора и световых приборов. Кроме того, новинка получила увеличенные воздухозаборники и оригинально оформленные противотуманные огни.

В салоне новинки появилась современная система мультимедиа с расширенными возможностями.

Кросс-хэтчбек оборудован мотором семейства Kappa на 1,4 л мощностью 100 л. с. Кроме того, в моторную линейку новинки также входит 123-сильный двигатель семейства Gamma объемом 1,6 л. В качестве трансмиссии идут шестиступенчатая «механика» и шестискоростной «автомат».

Rio X представлен в России в девяти вариантах комплектации.

Ранее компания Kia представила кроссовер Sportage в спецверсии Black Edition.

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