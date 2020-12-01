Кызыл, , 09:31 — REGNUM Дорожники в Туве завершили все запланированные работы 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, всего в этом году было построено два объекта, проведены реконструкции на восьми, а также отремонтировано 32 объекта.

Кроме того, началась реализация транспортных проектов, в числе которых строительство моста через Большой Енисей на дороге Бояровка — Тоора-Хем, а также реконструкция подъезда к Кызылу. При этом работы велись в условиях ограничений из-за угрозы коронавируса.

«В общем итоге приведены в нормативное состояние 65,73 км автомобильных дорог на 42 объектах контроля на территории 11 различных муниципальных образований», — добавили в правительстве.

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