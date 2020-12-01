Чебоксары, , 09:09 — REGNUM В Чебоксарах запланированы ремонтно-реставрационные работы в здании, где 150 лет действует первая в городе аптека. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является ГУП «Фармация» минздрава Чувашии. Победитель аукциона должен будет выполнить ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения, состоящего из двух частей: «Здание аптеки, конец XIX в.», «Каменный двухэтажный дом с полуподвальным помещением, XVIII—XX вв.».

Здание расположено в исторической части в Чебоксарах по улице Бондарева, 13. Планируется отремонтировать кровлю и фасад, провести благоустройство.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 5 629 450 рублей. Ремонтно-реставрационные работы пройдут за счёт собственных средств предприятия.

Итоги аукциона подведут 18 декабря.

Отметим, что аптека по улице Бондарева была открыта в 1870 году, самому зданию — 150 лет. Тогда первая аптека по решению Чебоксарского уездного земства была переведена в особняк наследника коллежского асессора Кушникова на Соборной площади. Как сообщали ранее ИА REGNUM в ГУП «Фармации», в Чебоксарах, может быть, и найдётся здание со столь солидным для гражданского строения возрастом, однако уникальность его в том, что это единственное здание, которое сохранилось в первоначальном своём назначении: здесь всегда располагалась аптека.

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