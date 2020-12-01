Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Для экономики США новости о вакцине от коронавирусной инфекции являются достаточно позитивными в среднесрочной перспективе, так как успех в борьбе с SARS-CoV-2 в среднесрочной перспективе будет определять экономический рост. Об этом 1 декабря заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, во время своего выступления в американском Сенате.

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«Последние новости о вакцине очень позитивны в среднесрочной перспективе», — сказал он.

При этом Пауэлл указал, что перспективы развития американской экономики остаются чрезвычайно неопределенными и в существенной степени будут зависеть от успешной борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

«Полное восстановление экономики маловероятно до тех пор, пока люди не будут уверены в том, что возобновление широкого спектра деятельности безопасно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября фармацевтическая компания Moderna направила заявку на одобрение экстренного применения своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).