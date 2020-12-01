Магас, , 09:03 — REGNUM Четыре субъекта станут ближе к Ингушетии в 2021 году. Власти республики планируют расширить маршруты авиаперевозок, запустив авирейсы в Ростов-на-Дону, Новосибирск, Тюмень и Екатеринбург, сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам совещания 30 ноября.

«Организация региональных воздушных перевозок обеспечит развитие транспортной доступности республики с другими субъектами, а также будет способствовать развитию туристического сектора экономики региона»,— заявил начальник отдела по развитию транспортного комплекса минпрома Ингушетии Джамалейл Костоев.

По его словам, перевозки будут на 40% субсидироваться из средств федерального бюджета. Остальную сумму «поделят между собой субъекты, заключающие соглашение». В настоящее время уже получены ответы о намерении дать согласие на субсидирование авиарейсов на паритетных условиях от властей Новосибирской и Ростовской областей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года руководство аэропорта имени Героя России Суламбека Осканова заявляло о намерении запустить прямые регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Тюмень, Астрахань.