Ростов-на-Дону, , 09:13 — REGNUM Сроки строительства первой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону затягиваются. На это обратил внимание депутат городской думы Пётр Пятибратов (ЛДПР), побывавший на объекте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

"Людей надо лечить уже сегодня, а мы показываем только каркасы. Заехал на стройку ковидного госпиталя, о котором говорил губернатор Василий Голубев президенту РФ Владимиру Путину во время встречи. Госпиталь обещали сдать в декабре этого года. Судя по тому, что я увидел, в срок он сдан не будет. Оборудование не завезли. Когда в итоге будет сдан объект — неизвестно. А ситуация в здравоохранении нашего региона никак не стабилизируется», — написал народный избранник в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года в Ростовской области началось строительство новой инфекционной больницы стоимостью 2,6 млрд рублей. Власти предполагали, что лечебное учреждение может быть сдано до конца 2020 года. Эту дату называли и в донском правительстве. Однако в ноябре 2020 года донской губернатор сообщил, что больница сможет принять пациентов в первом полугодии 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области создана дирекция строящейся инфекционной больницы

Читайте развитие сюжета: Ростовский губернатор посетил стройплощадку первой инфекционной больницы