Сеул, , 09:02 — REGNUM Спустя полгода в Южной Корее вновь зафиксировали сокращение объёмов продаж магазинов беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Duty Free Shops Association.

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Согласно опубликованным данным, в октябре 2020 года объём продаж южнокорейских магазинов беспошлинной торговли упал на 6,3%, до 1,38 трлн вон (~$1,24 млрд).

Объём продаж южнокорейских Duty Free за рубежом составил 1,32 трлн вон (~$1,19 млрд), что на 115 млрд вон (~$103,9 млн) меньше, чем в сентябре текущего года.

Однако продажи внутри страны, напротив, увеличились на 20,1 млрд вон (~$18,1 млн), до 63,4 млрд вон (~$57,3 млн).