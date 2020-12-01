Москва, , 09:17 — REGNUM Номинальные среднедушевые доходы жителей 61 российского региона в третьем квартале текущего года увеличились по сравнению со втором кварталом, когда действовали самые жёсткие карантинные меры. Об этом пишет 1 декабря газета «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Во втором квартале жители России стали беднее: реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с тем же периодом минувшего года. В третьем квартале снижение составило 4,8%.

Однако за период с июля по сентябрь в сравнении с апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы увеличились в 61 регионе из 85. Заметнее всего — в Краснодарском крае — на 51,6%, до 42,2 тыс. рублей в месяц. В Дагестане рост составил 30,6%, до 29,3 тыс. рублей на человека, в Кабардино-Балкарии — 25,3%, до 22,1 тыс. рублей.

Далее идут Ставропольский край (24%, до 24,7 тыс. рублей), Брянская и Ростовская области (+22,3%, до 29,7 тыс. и +19,6%, до 33 тыс. рублей соответственно), Адыгея (19%, до 31,9 тыс. рублей), Чечня (+18,7%, до 25 тыс.), Севастополь (+17,1%, до 32,9 тыс.) и Северная Осетия (+15,8%, до 24,1 тыс. рублей).

«Несмотря на позитивную динамику, во всех перечисленных регионах, кроме Краснодарского края, доходы так и не смогли дотянуть до среднероссийского уровня в 35 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Наблюдаемое увеличение, отмечают аналитики, связано с тем, что миллионы людей смогли вернуться к работе после снятия карантина, при этом выросла и выручка у предпринимателей. Кроме того, увеличилось число людей, получающих пособие по безработице. Эту выплату увеличили во время пандемии до 12 130 рублей.

Вместе с тем в ряде регионов среднедушевые номинальные доходы упали. В Ямало-Ненецком автономном округе они снизились относительно второго квартала на 13,9%, до 82,7 тыс. рублей. далее идут Ненецкий автономный округ (-11,3%, до 81,1 тыс.), Югра (-7,2%, до 51,6 тыс.), Тува (-6,9%), Томская область (-6,2%), Красноярский край (-5,3%), Иркутская и Магаданская области (-5,2% и — 3,4%), Бурятия (-2,6%) и Тюменская область (-2,5%).

В Министерстве труда, отмечает газета, согласились с тем, что принятые правительством антикризисные меры помогли гражданам не терять доход.