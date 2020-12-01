Москва, , 08:53 — REGNUM По итогам октября 2020 года в Москве было приобретено 117 подержанных машин сегмента Luxury. Таким образом, российская столица стала лидером по продажам люксовых автомобилей с пробегом в прошлом месяце. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В Московской области в отчётный месяц было перепродано 33 люксовых авто. В общей сложности на Москву и Подмосковье пришлось более половины (63%) перепроданных подержанных люксовых машин.

На третьем месте списка оказался Санкт-Петербург. Местные автолюбители в прошлом месяце перепродали 15 автомобилей сегмента Luxury.

Далее идут: Краснодарский край (9 ед.), Свердловская область (5 ед.), Липецкая область (4 ед.), Ростовская область (4 ед.), Приморье (3 ед.), Карачаево-Черкесия (3 ед.), Новосибирская область (3 ед.) и Тюменская область (3 ед.).

Напомним, в октябре текущего года объём продаж подержанных люксовых машин в РФ составил 240 единиц. Это на 20% больше, чем в октябре прошлого года.

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