Ульяновск, , 08:51 — REGNUM В Ульяновской области налоговая служба вышла с иском о банкротстве в отношении агрохолдинга, работающего в Инзенском районе. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд вышло УФНС по региону. Ответчиком выступает общество «Агрохолдинг Черемушки-Симбирск», зарегистрированное в Инзенском районе Ульяновской области.

Налоговики просят суд признать компанию банкротом, заявленная сумма исковых требований составляет 1 117 648 рублей 92 копейки.

Заявление зарегистрировано в суде 30 ноября. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Агрохолдинг Черемушки-Симбирск» создано в 2016 году с уставным капиталом в 20 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Также указано два дополнительных вида деятельности.