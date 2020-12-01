Москва, , 09:37 — REGNUM Производительность водопровода, который строит в Крыму Министерство обороны, составит 50 тыс. кубометров воды в сутки. Об этом говорится в бюллетене по выполнению поручений президента РФ по строительству особо значимых объектов.

Проект водовода предусматривает возведение на реке Бельбек водоочистных сооружений, насосных станций и ковшового водозабора речной воды на 150 тыс. кубических метров. Закончить строительство должны к марту 2021 года.

«Производительность новой гидрологической инфраструктуры составит 50 тыс. кубометров воды в сутки», — указано в бюллетене.

Водяной поток будет поступать в водовод и после многоступенчатой очистки подаваться в действующий Днепровский водопровод. Жители Севастополя получат чистую воду за счёт переброски воды из Кадыковского карьера в реку Чёрная.

Ещё один строящийся объект позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера. Для переброски воды построят водовода протяженностью 10,5 км.

В Минобороны уточнили, что 364 человека и 110 единиц техники работают на строительстве водовода круглые сутки.

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